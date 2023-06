Mafia: Viminale, sottoscritte tre convenzioni per assegnazione diretta immobili confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state sottoscritte oggi al Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Wanda Ferro, le prime tre convenzioni con le quali vengono assegnati direttamente ad associazioni del terzo settore immobili sottratti alle consorterie criminali, per essere destinati a finalità sociali. Lo riferisce una nota del Viminale. Questo risultato è il primo frutto del lavoro dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata all’esito di uno specifico avviso pubblico che consentirà l’assegnazione diretta e il riutilizzo, nel complesso, di 242 immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale. “Il riutilizzo dei beni sottratti alle mafie per finalità sociali assume un rilevante significato, anche simbolico. Solo con la restituzione alla comunità di ciò che ha rappresentato il frutto dei profitti illeciti, può dirsi davvero compiuta l’opera di contrasto alle organizzazioni criminali. Dare nuova vita a questi beni, metterli a disposizione del territorio, contribuisce non solo a mitigare gli effetti negativi delle attività illegali, ma concorre anche allo sviluppo sociale ed economico delle aree, favorendo in tal modo il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato”, ha dichiarato il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi. (segue) (Com)