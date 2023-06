Argentina: Onu, preoccupazione per atti di violenza a Jujuy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio delle Nazioni unite per i diritti umani (Acnudh) in Argentina ha espresso preoccupazione "per le denunce di violazioni dei diritti e azioni violente" avvenute durante le proteste svolte nella provincia argentina di Jujuy, nel nord del Paese. Lo afferma un comunicato dell'organismo. "Le informazioni dell'Onu rivelano l'uso improprio della forza da parte degli agenti di polizia, che ha lasciato dozzine di feriti, tra cui un adolescente con gravi traumi agli occhi e un'altra persona con gravi ferite alla testa", afferma il documento. Il rappresentante dell'ufficio per il Sud America, Jan Jarab, ha esortato le autorità provinciali e nazionali a indagare con urgenza su "qualsiasi indizio di violazione dei diritti nel contesto delle manifestazioni contro la riforma costituzionale a Jujuy". (segue) (Abu)