Argentina: Onu, preoccupazione per atti di violenza a Jujuy (2)

- Riguardo alla riforma della costituzione provinciale, Jarab ha affermato che "presenta incongruenze con gli standard internazionali sui diritti umani, aprendo spazi a battute d'arresto in termini di riunione pacifica". "Tra le altre disposizioni, questa modifica vieta il blocco della circolazione su strade e autostrade, una forma di protesta molto popolare nelle ultime settimane a Jujuy nelle mobilitazioni contro la riforma costituzionale e a favore dell'aumento degli stipendi degli insegnanti", spiega il documento. In questo senso, Jan Jarab ha affermato che la libera circolazione "non deve anteporsi alla libertà di riunione pacifica o di partecipazione democratica, nonostante i disordini che queste possono generare". (segue) (Abu)