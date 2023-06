Italia-Brasile: Gualtieri, Lula ha subito grande ingiustizia politica, dovere sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, "ha subito una delle ingiustizie politiche più grandi della storia, per me è stato doveroso sostenerlo e lo ringrazio per le belle parole usate". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un punto con la stampa dopo l'incontro in Campidoglio con il presidente Lula. (Rer)