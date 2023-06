Italia-Brasile: Lula, visita importante per mettere nostro Paese a centro sfide su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Italia è stata importante perché ha messo "il Brasile al centro della discussione sulle questioni climatiche, a livello globale, il Brasile ha assunto un impegno sulla deforestazione zero entro il 2030, di questo abbiamo parlato con diverse autorità di governo che ho incontrato oggi". Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, a termine dell'incontro in Campidoglio con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)