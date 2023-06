Ucraina: Gualtieri, con Lula confronto su guerra, impegno per pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra "è terribile per l’Europa e il mondo, Lula è impegnato in uno sforzo diplomatico per una risoluzione pacifica del conflitto e ne abbiamo parlato". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un punto con la stampa dopo l'incontro in Campidoglio con il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. (Rer)