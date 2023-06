Stellantis: Urso incontra Regioni con stabilimenti automotive, “accordo transizione entro pausa estiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è svolta oggi, nel Salone degli Arazzi a Palazzo Piacentini, la riunione tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i presidenti di regione e i rappresentati regionali delle principali aree territoriali che ospitano gli stabilimenti automotive del Gruppo Stellantis. Presenti al tavolo, oltre al sottosegretario Fausta Bergamotto, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, della regione Abruzzo Marco Marsilio, della regione Basilicata Vito Bardi, l’assessore alle Attività produttive della regione Campania Antonio Marchiello, l’assessore allo Sviluppo economico della regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. Per la regione Lazio era presente il Direttore Generale, Alessandro Ridolfi. Durante l’incontro – riferisce una nota – sono state presentate le linee guida che il ministero sta mettendo in campo per la definizione di un Accordo di transizione da presentare all’azienda Stellantis prima della pausa estiva. Il confronto di oggi è servito a raccogliere le diverse esigenze e richieste dei territori interessati al fine di redigere un piano unitario e comune dove Governo e Regioni parlano con una sola voce. Tre sono i principali obiettivi che l’accordo vuole raggiungere: l’aumento della produzione automotive sul territorio italiano, l’aumento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo nei nostri stabilimenti con una grande attenzione verso i centri studio di Ingegneria e una maggiore tutela verso l’indotto nazionale. (segue) (Com)