Stellantis: Urso incontra Regioni con stabilimenti automotive, “accordo transizione entro pausa estiva” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Le Regioni hanno riconosciuto l’importanza di questo incontro sottolineando come questo agire comune possa essere un grande punto di forza nei rapporti con l’azienda Stellantis anche rispetto alle singole specificità ed esigenze locali. “Quella di oggi è stata una riunione importante, estremamente costruttiva, per definire insieme ai governatori delle Regioni italiane in cui vi è la gran parte della produzione automobilistica, le linee guida di quel piano nazionale sull’automotive che dovrà concretizzarsi con un confronto ed una intesa che auguro di alto profilo e duratura con Stellantis”, ha commentato a margine Urso. “L'obiettivo – ha continuato il ministro - è aumentare la produzione di auto in Italia e investire, anche con risorse pubbliche, nei nuovi modelli più sostenibili per le auto del futuro. Pensiamo di essere sulla strada giusta, che è quella di mettere assieme il Sistema Italia". (Com)