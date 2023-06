Italia-Brasile: Lula da Gualtieri a Roma, Ucraina, Expo e clima al centro incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La simpatia e amicizia politica nata dopo la visita di Roberto Gualtieri in Brasile, ma anche Expo, la guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici. Questi i temi al centro dell'incontro tra il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il presidente Lula è arrivato in Campidoglio intorno alle 18:30 in auto ed è stato accolto con un lungo e affettuoso abbraccio dal sindaco Gualtieri. Il confronto è durato circa un'ora. Lula ha avuto modo di visitare i luoghi simbolici del Campidoglio e di apprezzare la vista sui Fori Imperiali dal balconcino dell'ufficio del sindaco. "È un grandissimo piacere per me" ed "è stata una gioia incontrarlo oggi, è come incontrare un amico, una personalità che è punto di riferimento per me, per Roma e per i progressisti nel mondo", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)