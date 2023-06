Italia-Brasile: Lula da Gualtieri a Roma, Ucraina, Expo e clima al centro incontro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incontrare Lula nel ruolo di nuovo presidente del Brasile per me è un sogno - ha aggiunto -. Il suo ritorno alla presidenza del Brasile, dopo un periodo buio, è un evento di importanza fondamentale per il Brasile e per il popolo brasiliano. Come tutti sanno - ha sottolineato - i segni positivi dell'effetto Lula sono evidenti già in Brasile e sottolineano il ruolo importante che il Brasile può giocare nelle sfide del nostro tempo, dalla transizione ecologica alla lotta alle disuguaglianze e all'affermazione della democrazia: temi cruciali per il mondo e per Roma. C'è un impegno diretto che sta giocando il Brasile su questi temi, e che è fondamentale". (segue) (Rer)