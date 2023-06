Italia-Brasile: Lula da Gualtieri a Roma, Ucraina, Expo e clima al centro incontro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole d'affetto sono state espresse anche da Lula: "Dopo l'elezione di Gualtieri, a sindaco di Roma, non potevo venire in Italia senza venire a trovarlo e senza visitare la città. Domani ci sarà una conferenza stampa per fare il punto sulla mia visita a Roma e sugli incontri di questi giorni, ma intanto volevo esprimere la mia gratitudine più profonda per la solidarietà espressa da Gualtieri, nei miei confronti, quando mi è venuto a trovare in Brasile in momenti difficili. Quando ho saputo che Gualtieri sarebbe stato candidato sindaco sono stato contento, e sono stato ancora più felice quando ho saputo che era stato eletto. Lo considero un amico e voglio esprimergli vicinanza. Gli faccio auguri perché possa ottenere un'ottima gestione della città di Roma, spero di ricambiare così tutta la solidarietà a me espressa". (segue) (Rer)