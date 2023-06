Italia-Brasile: Lula da Gualtieri a Roma, Ucraina, Expo e clima al centro incontro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il presidente ha lasciato Palazzo Senatorio, Gualtieri si è soffermato a raccontare alcuni dettagli della visita. "Lula ama Roma, ama l'Italia ma abbiamo scherzato dicendo che la più grande città italiana nel mondo è San Paolo, per il numero di italiani che ci vivono. La vista dei Fori Imperiali dall'alto gli ha permesso di respirare la storia. Abbiamo parlato di politica e di tanti temi, dei risultati che il Brasile sta raggiungendo". Interpellato sui temi affrontati il sindaco Gualtieri ha chiarito che si è parlato anche di Expo 2030: "Abbiamo parlato della candidatura di Roma a Expo 2030 che sarà considerata con grande attenzione". E della guerra in Ucraina: "È terribile per l’Europa e il mondo, Lula è impegnato in uno sforzo diplomatico per una risoluzione pacifica del conflitto e ne abbiamo parlato", ha assicurato Gualtieri. (Rer)