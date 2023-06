FI: movimento giovanile presenta nuovo simbolo e annuncia festa nazionale a Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'Assemblea nazionale dei giovani di Forza Italia, convocata dal coordinatore nazionale del movimento giovanile, Stefano Benigni, è stato presentato il nuovo simbolo. “Abbiamo deciso – lo dico con orgoglio – di inserire il nome del presidente Berlusconi", ha affermato Simone Leoni, responsabile dell'organizzazione di Forza Italia Giovani. "Si tratta – ha spiegato – di un gesto doveroso, per non dimenticare mai cosa Silvio Berlusconi ha rappresentato per Forza Italia. Abbiamo poi inviato ad ogni nostro eletto nei consigli comunali il testo di una mozione per intitolare al presidente Berlusconi una via, una piazza, un monumento, un luogo simbolico. Infine, dall'8 al 10 settembre, a Gaeta, ci sarà la prima festa nazionale del movimento giovanile Azzurra Libertà. Un appuntamento – ha concluso – che sarà dedicato al presidente e che vedrà la partecipazione di moltissimi ragazzi che credono e si riconoscono nei nostri valori e vorranno dare il loro contributo per rendere Forza Italia protagonista, determinante, vincente", ha concluso. (Rin)