Auto: allarme Acea, norme restrittive commercio veicoli elettrici Ue-Uk potrebbero costare 4,3 miliardi (2)

- "L'Europa non ha ancora creato una catena di fornitura delle batterie sicura e affidabile in grado di soddisfare queste regole più restrittive - ha dichiarato Sigrid de Vries, direttore generale di Acea -. Per questo chiediamo alla Commissione Europea di estendere l'attuale periodo di introduzione graduale di tre anni. Sono stati effettuati ingenti investimenti nella catena di fornitura delle batterie in Europa, ma serve tempo per raggiungere la capacità produttiva necessaria. Nel frattempo, i produttori di veicoli devono fare affidamento sulle celle delle batterie o sui materiali importati dall'Asia. Dal momento che stiamo affrontando pressioni competitive crescenti dall'estero, l'applicazione di queste norme avrebbe gravi conseguenze per la produzione di veicoli elettrici in Europa, proprio nel momento in cui dovremmo incrementarne massicciamente le vendite e la produzione", ha concluso. (Rpi)