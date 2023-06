Pnrr: siglato accordo per partecipazione e confronto tra Anci, Cgil, Cisl e Uil del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "È stato sottoscritto il protocollo per la partecipazione e il confronto nell'ambito del Pnrr e del piano nazionale per gli investimenti complementari tra Anci Lazio, Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Cisl Roma e Rieti e Uil di Roma e Lazio". Così, in una nota il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazi Natale Di Cola, il reggente della Cisl di Roma, il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica e il presidente Anci Lazio Riccardo Varone. "Un atto - continua la nota - che va nella direzione dei principi già espressi nel protocollo nazionale firmato dal Presidente del Consiglio e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Il protocollo, attraverso il continuo confronto, mira all'attuazione di misure per il rafforzamento delle strutture amministrative dei Comuni e Città Metropolitane, favorendo anche il potenziamento degli organici necessari per l'attuazione del Pnrr, a superare le criticità sul rispetto dei tempi della programmazioni, a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, il rispetto dei Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nei cantieri stessi e riguardanti diritti e retribuzioni e la legalità negli appalti e subappalti. Il protocollo per dare maggior forza alle azioni di monitoraggio e controllo sul raggiungimento degli obiettivi, sulle ricadute occupazionali e sociali dei progetti finanziati ed ampliare il confronto promuove anche l'istituzione di tavoli nei comuni Capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Roma, che svolgono un ruolo strategico sul Pnrr. La firma rappresenta un ulteriore passo in avanti per una gestione collegiale, verso una governance partecipata di importanti risorse pubbliche per il nostro territorio. Un metodo che ora sugli investimenti deve diventare la normalità", conclude la nota. (Com)