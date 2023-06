Gdf: Barelli (FI), orgogliosi di uomini e donne, siete vanto Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 249 anni la Guardia di finanza è al servizio del Paese e al fianco dei cittadini, a tutela e difesa del nostro bene pubblico, del made in Italy e della legalità. “Al comandante della Guardia di Finanza, il generale Andrea di Gennaro e a tutti gli uomini e le donne della Guardia di Finanza il nostro più sentito grazie per il lavoro che ogni giorno svolgono sul territorio nazionale con dedizione e abnegazione. Siamo orgogliosi di voi, vanto dell'Italia". Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Rin)