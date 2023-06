Migranti: ministro Esteri Portogallo, tragedie come quella in Grecia "causa vergogna" all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disastri come quello avvenuto la scorsa settimana al largo delle coste greche, con l'affondamento di un peschereccio con circa 750 migranti a bordo, "imbarazzano l'Europa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri portoghese, Joao Gomes Cravinho, rispondendo alle domande degli eurodeputati durante l'audizione ordinaria della commissione Esteri e Comunità portoghesi del Parlamento, spiegando che di fronte all'incidente, che ha causato quasi 80 morti accertati e centinaia di dispersi, l'Europa deve fare di più. "È una tragedia. Qualcosa che non può accadere. Ma abbiamo visto questo tipo di catastrofe su base regolare. Non abbiamo cifre certe sul numero totale delle vittime ma sono molte. Qualcosa che provoca vergogna all'Europa", ha detto il capo della diplomazia lusitana. Alla domanda su dove abbia fallito l'Europa nell'arginare le successive ondate migratorie, Cravinho ha ammesso gli errori evidenziando la necessità di "distinguere tra la capacità operativa e ciò che è il risultato di politiche mal concepite". Per Cravinho, il Patto globale per i rifugiati, approvato nel dicembre 2018 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, rimane "molto importante", così come è importante che si faccia uno "sforzo aggiuntivo" tra i 27 affinché ci sia più "supporto umanitario nei Paesi di origine dei migranti, in modo da evitare nuovi disastri". (Spm)