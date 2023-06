Gioco: De Rita (Censis), quello legale opportunità per battere illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gioco legale “oggi viene visto come un’opportunità ed una risorsa per battere per quello illegale”. Lo ha affermato il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, intervenendo a margine della presentazione del secondo Rapporto Lottomatica-Censis “Il Gioco Legale in Italia. Il valore sociale ed economico del gioco”. I cittadini italiani “vogliono il gioco perché gli piace ma deve regolato, legale, quello in cui non rischia. E questa è una grande sfida: sfida paese incentivare sempre più questa tendenza per marginalizzare quello illegale”, ha aggiunto. (Rin)