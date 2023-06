Piemonte: Cirio dopo incontro con ministro Urso, nasce squadra per automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nasce oggi davvero la squadra Italia per l’automotive, perché, grazie al ministro Urso, per la prima volta le Regioni sono coinvolte nella definizione delle politiche nazionali sull’auto, in modo da fare fronte comune sulle sfide dei mercati. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al termine dell'incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Questo ci permette da una parte di unire ai sostegni che lo Stato mette in campo, sia in termini di incentivi e sia in termini di produzione, quelli che ogni Regione dà e può dare. Dall’altra parte, ci consente di essere più forti nel chiedere all’industria automobilistica l’impegno per il mantenimento e l’incremento dei livelli produttivi. Questa trattativa vede Stellantis come principale interlocutore, ma è aperta a chiunque voglia investire nell’auto in Italia", ha concluso Cirio. (Rpi)