Sanità: Magoni, nuova area verde ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo grande segnale di attenzione per piccoli pazienti

22 luglio 2021

- Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e giovani, è intervenuta alla presentazione di GiCoBe (Gioco Colore Bergamo) il nuovo parco-giardino dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'area verde attrezzata, che è stata realizzata ai piedi della Torre 2, potrà contribuire a rendere meno stressante per i bambini l'attesa di un esame e le giornate di ricovero. Il progetto GiCoBe è ideato e sostenuto dall'associazione Amici della Pediatria, che da oltre 30 anni realizza iniziative per i minori degenti all'ospedale di Bergamo e per le loro famiglie. "La realizzazione di questo nuovo parco-giardino GiCoBe dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - ha detto Magoni - è la punta di diamante di strutture e reparti di altissima specializzazione sostenuti e supportati da oltre trent'anni dall'associazione Amici della Pediatria. Questo nuovo tassello servirà per donare gioia e spensieratezza ai bambini degenti e di riflesso anche ai loro genitori". "Voglio complimentarmi - ha proseguito Magoni rivolgendosi agli operatori presenti - per il lavoro fatto e l'attenzione che ogni volta dimostrate verso i piccoli pazienti. La Lombardia deve essere orgogliosa di strutture come l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, di associazioni come gli 'Amici della Pediatria' e dei tanti volontari che non fanno mai mancare il loro supporto". (segue) (Com)