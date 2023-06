Sanità: Magoni, nuova area verde ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo grande segnale di attenzione per piccoli pazienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici e i bambini che arriveranno - ha commentato Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, con un messaggio inviato agli organizzatori della presentazione - anche solo per un prelievo, un esame, una visita medica o per recarsi da un parente, potranno trovare uno spazio a loro dedicato, colorato e all'aperto, in cui dare libero sfogo alla propria immaginazione e ritrovare la gioia del gioco, alleggerendo così la permanenza in ospedale. Questa 'oasi verde', creata con un intento pedagogico oltre che ludico, rappresenta un progetto pensato 'con cura', la stessa attenta cura che l'Ospedale Papa Giovanni XXIII, con i suoi professionisti, dedica ai pazienti pediatrici: un vero e proprio 'ospedale del bambino dentro all'Ospedale di tutti', come viene giustamente chiamato da chi ci lavora e lo vive". Il cantiere è stato ultimato nei tre mesi previsti. Messi a punto gli ultimi dettagli, tra pochi giorni GiCoBe sarà reso accessibile ai bambini che stanno seguendo un percorso di cura o che necessitano di frequenti visite in ospedale. Ma già il giorno dell'inaugurazione, che volutamente coincide con il primo giorno della nuova stagione estiva, hanno voluto assistere molti pazienti in cura nei reparti pediatrici insieme ai loro genitori. Ad accoglierli circa 20 volontari dell'associazione Amici della Pediatria, 3 psicomotriciste e una pedagogista percoordinare e proporre le attività del parco. (segue) (Com)