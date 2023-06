Sanità: Magoni, nuova area verde ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo grande segnale di attenzione per piccoli pazienti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi prende forma un progetto avanzato dall'associazione Amici della Pediatria e che con piacere abbiamo autorizzato – ha dichiarato Maria Beatrice Stasi, direttore generale ASST Papa Giovanni XXIII -. Quello di Bergamo è un ospedale di alta specializzazione operativo in tutte le discipline mediche e chirurgiche che si colloca nel panorama nazionale ed internazionale come centro di riferimento per molte patologie complesse. Allo stesso tempo, esiste al Papa Giovanni XXIII da oltre 40 anni una forte vocazione alla medicina e alla chirurgia dell'età pediatrica, che non è mai venuta meno. Nella recente riorganizzazione abbiamo al contrario rafforzato quello che io amo definire 'l'ospedale dei bambini dentro l'ospedale di tutti'. L'attività clinica rivolta ai bambini beneficerà di questa iniziativa che è un valore aggiunto, così come le tantissime attività proposte nella nostra struttura dalle associazioni dedicate ai bambini e alle loro famiglie, ma anche ai pazienti adulti".