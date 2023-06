Usa: Fed, probabili nuovi rialzi dei tassi di interesse entro la fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve si aspetta nuovi rialzi dei tassi di interesse nei prossimi mesi, per combattere un’inflazione ancora troppo elevata. Il governatore della Fed, Jerome Powell, ha parlato in audizione davanti alla commissione Finanze della Camera dei rappresentanti, una settimana dopo che l’istituto ha lasciato i tassi invariati per la prima volta dopo oltre un anno, spiegando che la misura rappresenta una breve pausa, e non è indicativa di un futuro allentamento in termini di politica monetaria. “Nuovi rialzi entro la fine dell’anno saranno appropriati”, ha detto il governatore, aggiungendo che il tasso di inflazione sta scendendo, pur rimanendo “ben al di sopra” dell’obiettivo del due per cento. “Le pressioni rimangono elevate, e c’è ancora molto lavoro da fare”, ha spiegato. (Was)