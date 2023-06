Imprese: Zaia, buon lavoro al nuovo consiglio generale di Confindustria Veneto Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro al nuovo Consiglio Generale di Confindustria Veneto Est, eletto oggi nella sede di Venezia Terminal Passeggeri. "Un Consiglio che comprende 85 componenti più 8 Probiviri e 5 Revisori, che rimarrà in carica per il quadriennio 2023-2027". Questo l'augurio che Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha rivolto al nuovo consiglio generale di Confindustria Veneto Est. "La scelta dei candidati - ha spiegato - ha tenuto conto di più elementi quali la rappresentanza sul territorio, il settore produttivo, il tipo e la grandezza dell'azienda, insieme all'età e anche al genere. Una scelta ponderata e lungimirante che guarda al futuro, un futuro che deve soprattutto scommettere sui nostri giovani". "Lo evidenzio spesso e lo faccio di proposito, i giovani sono il nostro pilastro per rilanciare il nostro territorio in maniera dinamica, innovativa e audace conservando il rispetto delle tradizioni, della cultura e dell'ambiente. Sbaglia chi li etichetta come superficiali o annoiati: incontro ogni giorno ragazzi appassionati, pieni di progetti e con la voglia di mettersi in gioco", ha concluso il presidente veneto. (Rev)