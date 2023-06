Agroalimentare: Baffi (Fd'I), tutelare salute cittadini e valore filiere contro cibo sintetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul cibo sintetico, Fratelli d'Italia anche in Regione Lombardia "vuole tutelare la salute dei cittadini e il valore delle filiere agroalimentari. A valle delle audizioni con le principali Associazioni di Categoria oggi in Commissione Agricoltura, è emerso come anche in Lombardia sia opportuno dare seguito con azioni concrete e con un lavoro di attenta sensibilizzazione al ddl del Governo che vieta la produzione e la vendita di alimenti e mangimi creati in laboratorio". Così Patrizia Baffi, Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia e membro della Commissione VIII Agricoltura di Regione Lombardia. "Le audizioni di oggi con Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Lav e Aral – continua Patrizia Baffi – confermano tutti i dubbi sul cibo sintetico in termini di salute dei cittadini, di tutela delle nostre filiere e di sostenibilità. Parliamo di prodotti che non sono stati testati per un periodo sufficiente a valutare potenziali effetti nocivi e si tratta di tecnologie che utilizzano un processo di trasformazione molto invasivo. È un trend promosso e finanziato da alcuni player internazionali - gli stessi che hanno interessi enormi nella finanza, nel mondo della comunicazione web e social, nell'universo delle big pharma - che mina la sopravvivenza delle nostre filiere agroalimentari di eccellenza, fatte di storie di persone e famiglie che mettono sopra ogni cosa la qualità, l'identità, la tipicità della produzione. Valori che caratterizzano il comparto agricolo lombardo e quello zootecnico, che dobbiamo difendere ad ogni costo". "Come per il tema energetico – conclude Patrizia Baffi – è necessaria grande attenzione rispetto a processi di transizione che devono essere sostenibili e coerenti con la storia, il lavoro, l'identità dell'Europa, dell'Italia e della Lombardia". (Com)