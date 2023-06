Iran: è in programma la visita del ministro degli Esteri negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha in programma una visita negli Emirati Arabi Uniti nel corso del suo tour diplomatico regionale, iniziato ieri, 20 giugno, in Qatar. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, citato dal sito “Iran Front Page”. Kanaani ha sottolineato che “l'amministrazione del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ritiene molto importante espandere le consultazioni e le relazioni con i Paesi del Golfo in tutti gli ambiti”. Il capo della diplomazia iraniana si è finora recato in Qatar, Oman e Kuwait nell’ambito del suo tour diplomatico regionale che ha l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra l’Iran e i suoi vicini arabi, alla luce della nuova atmosfera positiva, creata dal reintegro della Siria nella Lega araba, avvenuto ufficialmente lo scorso 19 maggio. (Irt)