Usa: assalto al Congresso, manifestante condannato a 12 anni e mezzo di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei manifestanti che hanno partecipato all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 è stato condannato oggi a 12 anni e mezzo di reclusione. Daniel Rodriguez, residente in California, è arrivato a Washington in occasione delle rivolte, insieme ad un gruppo di sostenitori di Donald Trump riuniti all’interno di un gruppo Telegram chiamato “Patriots 45 Maga Gang”. Nel mese di febbraio, si è dichiarato colpevole di cospirazione, intralcio alla giustizia, manomissione di documenti ufficiali, e aggressione a pubblico ufficiale con un oggetto letale. Durante gli scontri con le forze dell’ordine, l’uomo ha aggredito con un taser l’agente di polizia Michael Fanone, vantandosi poi dell’accaduto sui social network. “Ci sarà del sangue: questa è una rivoluzione”, ha scritto Rodriguez sul gruppo, il giorno prima dell’assalto al Congresso. La sentenza della giudice Amy Berman Jackson è arrivata al termine dell’udienza odierna, durante la quale ha testimoniato anche il poliziotto aggredito. L’accusa ha inizialmente chiesto una condanna a 14 anni, definendo le rivolte un atto di terrorismo. (Was)