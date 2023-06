Trasporti: Mitrano (FI), al momento non risulta alcun aumento costo biglietto Tpl Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo attivati immediatamente per convocare, per il 4 luglio prossimo, una seduta di commissione Trasporti per audire l'assessore Fabrizio Ghera, da subito estremamente disponibile, in merito allo stato della procedura ad evidenza pubblica del contratto di servizio del Traposto pubblico locale. Sarà quella l'occasione utile anche per approfondire la questione relativa alla eventuale variazione del costo del biglietto. Al momento però non mi risulta sia in programma alcun aumento a partire da agosto, possibilità tra l'altro smentita anche dal sindaco di Roma Gualtieri nei giorni scorsi". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Cosmo Mitrano, presidente della VI Commissione consiliare Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. (Com)