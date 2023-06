Terremoto: Matteoni(ex Confartigianato), Governo Meloni lavori per velocizzare ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora tante problematiche e tante criticità, sette anni dopo il sisma che ha colpito le regioni del centro Italia, causando morte, feriti, devastazione e immenso dolore. Apprendiamo con forte preoccupazione, infatti, i numeri relativi alla ricostruzione, che sembra procedere in maniera troppo lenta rispetto a come si era inizialmente sperato. Così, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Numerosi cittadini sono ancora senza casa, così come rallentato appare il processo di ricostruzione di molti edifici pubblici. Siamo di fronte a un contesto in chiaroscuro, anzi di fronte a una emergenza che deve essere risolta in maniera concreta e definitiva, divenendo innanzitutto priorità improcrastinabile della agenda istituzionale. Dal premier Giorgia Meloni e dal governo nazionale ci aspettiamo una decisa inversione di rotta, per il bene della comunità locale e dei territori devastati dal terremoto", conclude.(Com)