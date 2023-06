Piemonte: Cirio su Intel, ministro Urso ha confermato che dialogo prosegue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro mi ha confermato che il dialogo con Intel prosegue. Intel ha presentato un pacchetto di investimenti che coinvolgono Germania, Polonia e Israele e ha interlocuzioni in corso con Italia e Francia a conferma dell’interesse. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha affrontato il dossier Intel a margine dell’incontro su Stellantis convocato a Roma dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Per quanto riguarda il nostro Paese, il gruppo guarda con attenzione lo sviluppo delle competenze per la sviluppo della filiera. Il Piemonte rimane in campo grazie anche a una candidatura forte nella quale abbiamo fornito all’azienda tutte le informazioni e rassicurazioni richieste", ha concluso Cirio. (Rpi)