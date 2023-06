Pnrr: De Gennaro (Gdf), massima attenzione per tutela fondi in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la tutela dei fondi in arrivo con il Next generation Eu, l’attenzione del corpo della Guardia di finanza “è massima, nella consapevolezza dell’importanza che queste risorse rivestono per il presente e per il futuro dell'Italia e dell'Europa”. Lo ha detto il comandante della Guardia di fFnanza, Andrea De Gennaro, nel corso della celebrazione del 249mo anniversario della fondazione del corpo. Questa attenzione, ha spiegato De Gennaro, “si declina tanto in chiave preventiva, in stretta sinergia con la Ragioneria generale dello Stato e gli enti attuatori, quanto in un’ottica di contrasto a possibili casi di frodi, abusi e malversazioni, sotto l’egida della magistratura ordinaria, contabile e della procura europea”. (Rin)