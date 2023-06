Usa: presidente della Camera chiede ai repubblicani di votare contro la risoluzione per impeachment di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha esortato i suoi colleghi di partito a votare contro la risoluzione presentata dalla deputata Lauren Boebert, tesa ad avviare una procedura di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, questa settimana. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che i repubblicani alla Camera sono attualmente divisi in merito alla risoluzione presentata dalla deputata del Colorado. McCarthy avrebbe chiesto ai suoi colleghi di attendere la conclusione delle indagini e delle verifiche in commissione, prima di forzare un voto di impeachment che potrebbe mettere a rischio la sottile maggioranza che i repubblicani hanno alla camera bassa del Congresso. “Dobbiamo scegliere: perdere la maggioranza tra due anni oppure conservarla per dieci, avviando un cambiamento vero per il Paese”, ha detto il presidente della Camera. (Was)