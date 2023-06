Municipio Roma III: M5s-Fd'I-Misto, dubbi su autorizzazioni per la Festa della Musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Movimento 5 stelle, di Fratelli d'Italia e del gruppo Misto del Municipio Roma III esprimono dubbi sulle autorizzazioni per la Festa della Musica a piazza Sempione. In una nota spiegano: "Siamo profondamente dispiaciuti che un appuntamento così voluto e atteso da tutti i consiglieri e con il sottofondo di un tema così importante sia inficiato dal dubbio che non siano state richieste dal Municipio le necessarie autorizzazioni per il relativo svolgimento. Si tratta dell'iniziativa che oggi si terrà a piazza Sempione, alla presenza del ministro Abodi e del dipartimento Politiche Giovanili, con lo scopo, tra le altre cose, di sensibilizzare e porre l'attenzione sulla sicurezza stradale. L'evento, in particolare, ricorda il giovane Francesco Valdiserri, travolto da un'automobile sul marciapiede e ucciso a soli 18 anni, mentre camminava su via Cristoforo Colombo, a Roma, lo scorso anno". (segue) (Com)