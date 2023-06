Passaporti: Benzoni (Az-Iv), vicenda sottovalutata, Piantedosi nega realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risposte del ministro Piantedosi alla nostra interrogazione sullo scandalo passaporti non possono minimamente soddisfarci. Dal 25 gennaio, da quando abbiamo sollevato cioè il problema, non hanno fatto altro che proporre soluzioni minimali che non impattano, né ora né nel prossimo futuro, sugli enormi ritardi che si registrano nei commissariati italiani. Negare il problema, come fa il ministro, non può essere una soluzione praticabile: sta entrando in crisi una filiera legata al turismo, che già è uscita piegata dalla pandemia e che non merita di pagare per un’incapace gestione del problema. Avevamo avanzato proposte chiare ed immediate, come l’eliminazione del vincolo di territorialità così da permettere ai cittadini di rivolgersi anche ad altri commissariati oltre a quello di residenza, che non sono state prese in considerazione. Si è preferito procedere solo ad un assai parziale incremento delle unità a disposizione, che ringraziamo per la loro opera, senza però individuare soluzioni strutturali e di lungo periodo. Come opposizione abbiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda e questo continueremo a fare; al governo spetta la soluzione di una vicenda incredibile e maldestramente sottovalutata". Lo afferma Fabrizio Benzoni, deputato di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati, firmatario dell’interrogazione presentata al ministro Piantedosi durante il question time pomeridiano. (Rin)