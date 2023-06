Imprese: Fondo Pmi, Bitonci incontra i rappresentanti della Conferenza delle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di una serie di incontri con i principali attori del sistema del credito e delle garanzie pubbliche, nonché con le associazioni di categoria in rappresentanza degli interessi delle imprese beneficiarie del Fondo Pmi, il sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci ha incontrato gli assessori Guidesi (Lombardia) e Antonini (Marche) per la Conferenza delle Regioni. Oggetto dell'incontro la condivisione di idonee proposte per sviluppare il cofinanziamento regionale del Fondo Centrale di Garanzia ed altre forme di sostegno condiviso alle imprese. La partecipazione regionale alla garanzia statale avviene attraverso la costituzione ed il finanziamento di apposite sezioni speciali ad integrazione dell'intervento statale, modulate in base alle esigenze del sistema imprenditoriale locale. "Il ruolo della garanzia pubblica è ora più che mai essenziale, stante l'aumento dei tassi e la stretta sul credito, per assicurare adeguati flussi finanziari alle Pmi. In quest'ottica il ruolo sinergico delle Regioni assume un'importanza strategica", dichiara il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci.(Rin)