Autonomia: Upb, possibili effetti distorsivi su imprese e lavoratori

- La proliferazione di normative differenziate a livello sub nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per le imprese e per gli individui con effetti negativi sull’attività economica. “In particolare, la frammentazione delle normative e la diversificazione delle politiche potrebbe avere effetti distorsivi sulla localizzazione e sulla scelta degli investimenti delle imprese – aggravando gli esistenti divari territoriali o potenzialmente creandone di nuovi – e comporterebbe difficoltà e ulteriori aumenti dei costi di adempimento per le imprese che operano su scala multi-regionale”. È quanto afferma l'Ufficio parlamentare di bilancio nelle risposte ad alcuni quesiti formulati a seguito dell'audizione sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, nella commissione Affari costituzionali del Senato. “Potrebbero risultare alterati i profili di concorrenzialità e competitività delle imprese. Normative differenziate a livello regionale potrebbero essere di ostacolo anche ai lavoratori”, aggiunge l’Upb. (Rin)