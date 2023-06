Maturità: Mim, traccia più scelta è attualità sul valore dell'attesa nella società del "tempo reale", ecco i primi dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La traccia di attualità sul valore dell'attesa nella società del "tempo reale" è stata la più gettonata anche nei Licei e negli Istituti tecnici con, rispettivamente, il 38,7 per cento e il 46,4 per cento delle scelte. Anche negli Istituti professionali più di un maturando su due ha scelto la traccia di attualità: è il 52,6 per cento dei candidati. I dati derivano da un'indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale. (Com)