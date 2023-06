Libia: inviato Usa Norland incontra premier Dabaiba, focus su elezioni e spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richard Norland, inviato speciale degli Stati Uniti per la Libia, ha discusso oggi a Tripoli con il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, “dell'importanza di sostenere l'inviato delle Nazioni Unite nel Paese, Abdoulaye Bathily, e di definire gli ultimi dettagli legali per accelerare il processo di transizione verso le elezioni”. Lo ha riferito lo stesso Norland in un tweet pubblicato quest’oggi dall’ambasciata Usa nel Paese nordafricano. Durante l'incontro, Dabaiba ha sottolineato l'impegno dell’esecutivo riconosciuto dall’Onu “nel garantire il successo delle imminenti elezioni in un clima di stabilità e sicurezza generale, secondo le leggi elettorali eque”, riferisce la piattaforma governativa “Hakomitna” (il nostro governo) su Facebook. (segue) (Lit)