Libia: inviato Usa Norland incontra premier Dabaiba, focus su elezioni e spesa pubblica (2)

- Bathily ha invitato lunedì il Consiglio di sicurezza dell’Onu a "fare pressioni sulle parti interessate per arrivare alle elezioni" nel Paese nordafricano. Bathily ha confermato nel briefing al Palazzo di Vetro di New York che il Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali 6+6 (formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti dell’est e da membri dell’Alto consiglio di Stato dell’ovest) ha raggiunto a Bouznika, in Marocco, un’intesa sui progetti di legge per le elezioni parlamentari e presidenziali. “Riconosciamo gli sforzi del Comitato 6+6 come un importante passo avanti”, ha dichiarato Bathily, “ma non è sufficiente per risolvere i punti più controversi e per far sì che le elezioni vadano a buon fine”. (segue) (Lit)