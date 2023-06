Libia: inviato Usa Norland incontra premier Dabaiba, focus su elezioni e spesa pubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'altra parte del colloquio, Dabaiba e Norland hanno discusso delle questioni relative alla spesa pubblica e alle relative tendenze nel primo semestre dell'anno corrente. ll capo del governo ha sottolineato l'importanza di mantenere una distribuzione equa della spesa per tutti i cittadini. L'incontro tra Norland e Dabaiba riveste particolare importanza in un momento cruciale per la Libia, mentre il Paese si prepara per le elezioni e cerca di consolidare la stabilità politica e l'equità economica. Tuttavia, le questioni sollevate da Bathily indicano che ci sono ancora ostacoli significativi da superare prima che il processo elettorale possa essere considerato completo e legittimo. (Lit)