Ue: Borrell, l'Artico sarà la nuova frontiera geopolitica

- L'Artico è la nuova frontiera geopolitica. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, durante un dibattito al German Marshall Fund of the US di Bruxelles. "L'Artico è una nuova frontiera geopolitica, con un ruolo crescente della Russia, dell'India e della Cina. Ci sono nuove rotte e nuove risorse: petrolio, gas, carbone, minerali e terra, così come nuove rotta di navigazione", ha detto. "Le nuove rotte porteranno alla concorrenza e aumenteranno i problemi di sicurezza. Perché presto - quando saranno navigabili per via del cambiamento climatico - ci vorranno due settimane in meno di navigazione per andare dalla Cina all'Europa attraverso la rotta artica. E l'Alaska sarà molto più vicina alla Cina di adesso in termini di navigazione", ha aggiunto Borrell. "Abbiamo visto che la Cina sta inviando navi della Marina nella regione e che la Russia sta costruendo una vasta gamma di mezzi militari nell'Artico. E dobbiamo tenerne conto. Perché l'Artico sta diventando il nuovo spazio geopolitico. Dobbiamo essere sicuri che questo rinnovato interesse per la regione segua le regole internazionali e non sia spinto dalla visione strategica che lo vede come un nuovo posto dove muoversi, un nuovo posto dove avere navi da guerra", ha concluso l'Alto rappresentante europeo. (Beb)