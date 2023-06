Spagna: Repsol, Orsted e il porto di La Coruna firmano memorandum per promozione eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico spagnolo Repsol e il danese Orsted hanno firmato un memorandum d'intesa con l'Autorità portuale di La Coruna per sostenere lo sviluppo, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione di futuri progetti eolici offshore galleggianti. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'accordo prevede l'impegno dell'Autorità portuale di cedere temporaneamente l'uso delle sue infrastrutture nel porto esterno durante la fase di assemblaggio delle basi galleggianti, del cablaggio e delle altre attrezzature necessarie allo sviluppo del progetto. In questo senso, il presidente dell'autorità portuale, Martin Fernandez Prado, ha dichiarato che si tratta di un accordo molto importante per lo sviluppo del porto esterno e che permetterà "la decarbonizzazione dell'economia spagnola e dell'Europa nel suo complesso". Le due multinazionali hanno dichiarato che l'accordo di intesa è "un passo importante" per la Spagna che vuole raggiungere una capacità di tre gigawatt (GW) di energia eolica offshore entro il 2030. José Partida, responsabile dello sviluppo dell'eolico offshore di Repsol, ha dichiarato che il gruppo energetico spagnolo prevede di raggiungere 6 GW di capacità rinnovabile totale installata (compresi fotovoltaico ed eolico) entro il 2025 e 2 GW entro il 2030. Il 5 aprile scorso, Repsol e Orsted hanno firmato un accordo quadro per lavorare insieme su progetti eolici offshore galleggianti in Spagna, con "l'ambizione di diventare leader nello sviluppo di questo settore nel Paese". (Spm)