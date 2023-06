Agroalimentare: incontro tra Schlein e delegazione Pd con vertici Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Pd Elly Schlein, insieme alla responsabile Agricoltura Camilla Laureti e alla responsabile Ambiente Annalisa Corrado, hanno incontrato oggi i vertici nazionali di Coldiretti. Al centro dell'incontro – riferisce una nota – con il presidente Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il responsabile Ambiente Stefano Masini, le prossime sfide che riguardano il sistema agroalimentare e tutta la filiera oltre al tema della giustizia sociale e delle modalità con le quali attuare la conversione ecologica in modo da non penalizzare le fasce più deboli. Si è trattato di un confronto approfondito e da proseguire perché le sfide sono tante – hanno sottolineato Schlein e la delegazione dem – per un settore strategico dell'economia italiana, uscito da anni complicati, che va aiutato e incentivato. (Com)