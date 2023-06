Roma: Carpano (Azione), taxi introvabili, da Gualtieri figuraccia internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "i taxi sono introvabili. Così Gualtieri fa fare a Roma una figuraccia internazionale". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "La disponibilità delle sigle taxi alle doppie guide è giunta sul tavolo del Campidoglio a gennaio, ma Gualtieri ha firmato l'ordinanza solo a fine maggio - spiega -. Nel frattempo è arrivata l'alta stagione, la domanda ha enormemente superato l'offerta creando code lunghissime di clienti. Ma in tutto questo il dipartimento sta ancora organizzando i turni e non sapremo quando potremo vedere gli effetti delle doppie guide. La delibera andava firmata mesi fa", aggiunge Carpano. "Quando si tratta di bloccare 700 mila veicoli con la Ztl fascia verde Gualtieri non si è fatto problemi, salvo poi fare marcia indietro e dare la colpa alla Regione. Quando si tratta di aumentare l'offerta di trasporto pubblico non di linea tutto langue. È un metodo abbastanza ipocrita", conclude. (Com)