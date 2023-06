Usa: sommergibile Titan, per la Guardia costiera ci sono ancora 20 ore di tempo per i soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 20 le ore a disposizione dei soccorritori per individuare e portare in superficie il sommergibile Titan, scomparso domenica 18 giugno durante un’escursione al relitto del Titanic, nella speranza di salvare le vite dei cinque membri dell’equipaggio. Lo indica il comandante del primo distretto della Guardia costiera degli Stati Uniti, l’ammiraglio John Mauger, in un’intervista all’emittente britannica “Bbc”. In base alle informazioni a disposizione, infatti, l’ossigeno a bordo del sommergibile, ammesso che quest’ultimo sia ancora integro, dovrebbe infatti terminare domani mattina. “È difficile determinare esattamente il tempo a disposizione, che dipende da vari fattori, ma il tempo sta correndo”, ha osservato l’ufficiale.(Was)