Nucleare: Fregolent (Az-Iv), affrontare tema autonomia energetica senza ideologie

- "Abbiamo l'opportunità di tornare a parlare di energia nucleare e di autonomia energetica senza ideologie del sì e del no, dando la parola a chi sta facendo ricerca, purtroppo soprattutto all'estero". Lo ha detto la senatrice del Gruppo Azione-Italia viva Silvia Fregolent, durante la conferenza stampa di presentazione dell'intergruppo parlamentare sul nucleare, oggi in sala Nassirya al Senato, al quale hanno partecipato anche i deputati Marco Osnato di Fratelli d'Italia e Roberto Bagnasco di Forza Italia e il senatore di Fd'I Sandro Sisler. "Sono spesso nostri i migliori ingegneri e le migliori tecnologie, ma tutto questo non si può fare in Italia per motivi ideologici. Questo incontro - ha spiegato - segna l'avvio ufficiale dell'intergruppo sull'energia nucleare. L'obiettivo è far tornare centrale una materia che sembrava sepolta, e che è tornata d'attualità con la crisi energetica che ci ha colpito. Ringrazio i colleghi che hanno aderito con entusiasmo. Faremo una serie di audizioni e puntiamo ad avere una risoluzione prima della legge di Bilancio". "Il nucleare non toglie risorse alle rinnovabili, sulle quali dobbiamo continuare a investire. Ma il no ideologico colpisce tutti, ricevo quotidianamente mail di comitati per il no alla pala eolica o al pannello fotovoltaico. E comunque - ha aggiunto la senatrice di Italia Viva - le rinnovabili non potranno coprire tutto il fabbisogno di elettricità, c'è una quota parte che andrà prodotta con il gas o il carbone, oppure con una fonte che non emette co2, sicura e che non produrrà nemmeno più scorie. E questa è il nucleare". (Rin)