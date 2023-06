Arabia Saudita: attesi oltre due milioni di pellegrini provenienti da 160 Paesi per Hajj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Hajj, il pellegrinaggio annuale alla città santa della Mecca in Arabia Saudita, dovrebbe iniziare il 26 giugno. Quest'anno, il pellegrinaggio vedrà la partecipazione di circa 2,6 milioni di musulmani, che compiranno il rito islamico per la prima volta dopo l'epidemia di Covid-19. L'iniziativa "Makkah Route" prevede l'erogazione di servizi ai pellegrini provenienti da Marocco, Malesia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Turchia e Costa d'Avorio. All'interno di quest'iniziativa, le procedure d'ingresso dei pellegrini vengono completate nei loro paesi d'origine, includendo l'emissione di visti elettronici e la raccolta dei documenti richiesti, fino a procedure semplificate di controllo passaporti all'arrivo in Arabia Saudita, secondo quanto riferito dalla "Spa". All'inizio di giugno, l'Arabia Saudita ha presentato il più grande piano operativo per l'Hajj in vista della stagione dei pellegrinaggi, dato che le restrizioni sul numero di pellegrini sono state revocate. Un numero record di 14.000 membri del personale e oltre 8.000 volontari saranno schierati sul campo per assistere i milioni di musulmani che parteciperanno all'Hajj 2023. (Res)