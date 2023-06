Vaticano: Parolin, su pace in Ucraina nutro speranza realista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto a un incontro pubblico ha parlato di pace in Ucraina per la quale nutre "una speranza realista. Nel senso che dobbiamo continuare a offrire canali di pace con la mediazione e i buoni uffici, ma non mi pare che attualmente ci siano grandi prospettive che queste offerte siano accettate", ha spiegato Parolin, aggiungendo: "Tutto il mondo è preoccupato per questa guerra e tutta la comunità internazionale deve continuare a offrire prospettive di pace. Poi ci sono anche le iniziative particolari come quelle della Santa Sede, che sin dall'inizio ha offerto una disponibilità a mediare". (Civ)