Decreto Lavoro: Ronzulli (FI), no a dietrologie, è stato semplice malinteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo il dramma delle opposizioni, a corto di argomenti, che vivono in una realtà virtuale. Non c'è alcuna divisione in Forza Italia o segnali da dare. Quando è capitato di sollevare dei dubbi, ne abbiamo parlato apertamente all'interno della maggioranza nelle sedi opportune. Non era assolutamente questo il caso. Avevamo chiesto al presidente della Commissione di posticipare i lavori di 15 minuti per un impegno concomitante. Si è trattato di un semplice malinteso. Non si azzardino a fare dietrologie". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)