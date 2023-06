Francia: 36 per cento considera Le Pen prima oppositrice a Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 36 per cento dei francesi considera la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, come primo esponente di opposizione al presidente Emmanuel Macron. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva francese "BfmTv". Il dato guadagna 8 punti rispetto al precedente registrato l'8 febbraio scorso. Il leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon perde invece 3 punti e scende al 24 per cento. IL 34 per cento dei francesi (-7 punti), pensa invece che nessuno tra le forze di opposizione possa incarnare al meglio l'opposizione a Macron.(Frp)